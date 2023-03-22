Капитан «Аякса» отказался надевать повязку в память о жертвах землетрясения в Турции

В чемпионате Нидерландов произошёл скандал из-за того, что капитан «Аякса» Душан Тадич отказался надевать траурную повязку в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.
Турецкий футболист «Фейеноорда» Оркан Кекчу не пожал руку капитану «Аякса» Душану Тадичу. Это попало в объективы телекамер и стало поводом для обсуждений и домыслов. Однако турецкое издание Sabah сообщило, что причина такого поступка Кекчу — отказ Тадича надевать капитанскую повязку в память о жертвах землетрясений.
Напомним, в феврале в Турции и ряде близлежащих государств произошла серия мощных землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 балла (из 10). В результате природных катаклизмов обрушилось множество зданий. По информации официальных источников, число жертв природного катаклизма составляет около 50 тыс. человек. Разбор завалов и обрушений продолжается.
- 22 марта 2023
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