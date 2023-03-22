Виталий Дьяков: в сборной России должны играть истинно русские футболисты

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о желании некоторых легионеров получить российское гражданство.
«Как мне кажется, легионеры РПЛ хотят получить российское гражданство, чтобы не числиться иностранцами в составе из-за лимита.
Я не думаю, что иностранцы будут вызываться в сборную России. Сейчас точно не стоит ждать натурализованных в составе, как было раньше. Может, их будут привлекать, когда Россия будет проводить отборочные игры к чемпионату Мира и Европы.
Я сторонник, чтобы в сборной России играли именно русские, а не натурализованные футболисты. Для иностранцев существуют клубы — пожалуйста, играйте. А в сборной должны играть истинно русские футболисты, которые будут представлять знамя своей страны», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, недавно паспорт РФ получили бразильцы из «Зенита» — Малком и Клаудиньо. После этого ряд других иностранцев высказался в СМИ о желании получить российское гражданство.
- 22 марта 2023
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