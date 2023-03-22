Олег Василенко назначен главным тренером «Алании»
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Владикавказская «Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды. Специалист подписал контракт с клубом на полтора года с возможностью пролонгации ещё на год.
«Футбольный клуб «Алания» рад приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера красно-желтых и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» — написала пресс-служба «Алании» в клубном телеграм-канале.
Отметим, Олег Василенко известен по своей работе в таких клубах, как «Сатурн», «Жемчужина-Сочи», «Динамо» Минск, «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Сочи», РФШ, «Тракай», «Балтика», «Авангард», «Мордовия» и «Факел». В своё время Василенко входил в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи».
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