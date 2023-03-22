ЭСК: арбитр Шафеев верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС. Было рассмотрено обращение «Крыльев Советов» по матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).
«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Рафаэля Шафеева в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 90+6-й минуте матча.
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 90+6-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ахмат» №5 Милош Шатара в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» №14 Александром Коваленко в собственной штрафной площади совершил игровой контакт с телом и рукой соперником, сыграв при этом своим бедром в мяч, который, по мнению подавляющего большинства членов комиссии, не является наказуемым по причине того, что данный контакт был незначительным, а нападающий, почувствовав его, преувеличил степень воздействия, упав на газон неестественным образом.
В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
- 22 марта 2023
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