Как вы относитесь к решению Карпина не вызывать в сборную полевых игроков старше 30 лет?

Уже завтра, 23 марта, сборная Россия сыграет товарищеский матч с национальной командой Ирана. Игра пройдёт в Тегеране в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора россиян.

На этот сбор главный тренер команды Валерий Карпин не вызвал полевых игроков, возраст которых превышает 30 лет. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как вы относитесь к такому решению Карпина?

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Напомним, cборной России в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Матч с Ираком станет первой международной домашней игрой сборной России за год.