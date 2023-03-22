Вячеслав Колосков: сборной России не нужен результат любой ценой в играх с Ираном и Ираком

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Ирана и Ирака.

«Не знаю, насколько серьёзная потеря Дивеев, но Головин, Миранчук и Джикия — да. Это сильнейшие игроки нашей сборной, равноценной замены им нет.

Результат всегда важен, но это не главное. Не нужен результат любой ценой. Важно, что сборная жива, тренируется, у неё есть спарринг-партнёры, что сборной России разрешено играть международные матчи — это сегодня самое главное. Из соображений тактического плана ясно, что без двух центральных защитников тактика поменяется, но не думаю, что кардинальным образом. Есть другие футболисты. Пусть менее талантливые, но они есть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.