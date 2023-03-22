«ПСЖ» готов продать полузащитника Ренату Саншеша уже через год после покупки

«ПСЖ» готов расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.
Несмотря на то, что португальский футболист перешёл в стан парижан из «Лилля» менее года назад, руководство «ПСЖ» готово продать 25-летнего игрока ближайшим летом на фоне интереса к нему со стороны нескольких клубов Английской Премьер-лиги, сообщает 90min.
По информации источника «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» высоко ценят талант Саншеша и пристально следят за развитием его карьеры. «Милан» также заинтересован в сделке по полузащитнику сборной Португалии.
В текущем сезоне Ренату Саншеш принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов и один матч в Кубке Франции.
- 22 марта 2023
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