«ПСЖ» готов продать полузащитника Ренату Саншеша уже через год после покупки

«ПСЖ» готов расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.

Несмотря на то, что португальский футболист перешёл в стан парижан из «Лилля» менее года назад, руководство «ПСЖ» готово продать 25-летнего игрока ближайшим летом на фоне интереса к нему со стороны нескольких клубов Английской Премьер-лиги, сообщает 90min.

По информации источника «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» высоко ценят талант Саншеша и пристально следят за развитием его карьеры. «Милан» также заинтересован в сделке по полузащитнику сборной Португалии.

В текущем сезоне Ренату Саншеш принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов и один матч в Кубке Франции.