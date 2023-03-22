Тикнизян рассказал, как родители отнеслись к его решению выбрать сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как его родители отнеслись к тому, что он выбрал сборную Армении.
«На протяжении всей моей карьеры родители меня поддерживают вне зависимости от моего решения. Когда я играл за молодёжную сборную России, тогда отец меня тоже поддерживал.
Он сказал мне: «Сын, ты вправе принимать решения, тебя в любом случае поймут. Если выберешь сборную России, я тебя пойму. Ты родился в Санкт-Петербурге, учился в российской школе, зарплату получаешь в этой стране, сын твой родился здесь, поэтому никаких вопросов. Если выберешь сборную Армении, то я всё равно буду очень счастлив, потому что это твоя вторая родина и моя родина тоже. Я там родился, оттуда мои корни».
То же самое говорила моя мать, только она в меньшей степени разбирается в футболе. Она всегда говорила мне: «Ты умный мальчик и вправе сам принимать решения. Делай так, как считаешь нужным. Это твоя карьера и только тебе решать», – приводит слова Тикнизяна Metaratings.
- 22 марта 2023
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