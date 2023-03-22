Галицкий может войти в состав управления болгарского клуба «Ботев» Пловдив

Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассматривает возможность войти в состав управления болгарского клуба «Ботев» Пловдив.
Российский миллиардер собирается посетить трибуны домашнего стадиона «Ботева» во время первого матча после возобновления чемпионата. Ожидается, что с ним будут нынешний владелец клуба Антон Зингаревич и его отец Борис Зингаревич. Пока неясно, какая роль будет у Галицкого, если он решит войти в состав руководства «Ботева», сообщает Sportal.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии «Ботев» Пловдив располагается на десятой строчке в таблице, набрав 27 очков в 24 матчах.
У болгарского клуба уже налажены отношения с «Краснодаром». В прошлом году сразу три игрока перебрались из «Ботева» в Российскую Премьер-лигу: Олакунле Олусегун, Джонатан Окоронкво и Ифеани Дэвид Ндука.
- 22 марта 2023
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