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Галицкий может войти в состав управления болгарского клуба «Ботев» Пловдив

Галицкий может войти в состав управления болгарского клуба «Ботев» Пловдив
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Президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассматривает возможность войти в состав управления болгарского клуба «Ботев» Пловдив.

Российский миллиардер собирается посетить трибуны домашнего стадиона «Ботева» во время первого матча после возобновления чемпионата. Ожидается, что с ним будут нынешний владелец клуба Антон Зингаревич и его отец Борис Зингаревич. Пока неясно, какая роль будет у Галицкого, если он решит войти в состав руководства «Ботева», сообщает Sportal.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии «Ботев» Пловдив располагается на десятой строчке в таблице, набрав 27 очков в 24 матчах.

У болгарского клуба уже налажены отношения с «Краснодаром». В прошлом году сразу три игрока перебрались из «Ботева» в Российскую Премьер-лигу: Олакунле Олусегун, Джонатан Окоронкво и Ифеани Дэвид Ндука.

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