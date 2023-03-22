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«Торпедо» объявило об уходе Талалаева

«Торпедо» объявило об уходе Талалаева
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Московское «Торпедо» объявило об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера команды. Отмечается, что трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем успехов в его тренерской деятельности! Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — написала пресс-служба «Торпедо».

Напомним, Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, потерпела восемь поражений и четыре раза сыграла вничью. На данный момент автозаводцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Торпедо» набрало всего восемь очков за 20 туров.

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