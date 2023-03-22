«Реал» Мадрид поблагодарил Месута Озила, объявившего о завершении карьеры
Поделиться
Мадридский «Реал» отреагировал на информацию, что немецкий футболист Месут Озил завершил игровую карьеру.
«После объявления Месута Озила об уходе из футбола в качестве профессионального игрока «Реал» Мадрид хочет выразить свою благодарность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи тебе и твоей семье, дорогой Месут», — написано в социальной сети клуба.
Месут Озил выступал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом Испании (2011/2012), обладателем Кубка (2010/2011) и Суперкубка Испании (2012). Озил завершил карьеру в возрасте 34 лет. Его последним клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир».
Видео: Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю
Комментарии
- 22 марта 2023
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:39
-
15:30
-
15:30
-
15:07
-
14:51
-
14:50
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:18
-
14:18
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:23
-
12:17
-
12:14
Партнерский контент