Талалаев сам решил уйти из «Торпедо». У тренера были разногласия с руководством

Андрей Талалаев сам решил уйти из московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«У тренера давно копились разногласия с руководством клуба. Последней каплей стало решение отменить уже согласованные тренировочные сборы в Краснодаре, которые должны были пройти в паузу на матчи сборной», — сказал источник «Чемпионата».
Ранее московский клуб объявил о расторжении трудового соглашения по обоюдному согласию сторон.
Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей, одержала лишь одну победу, потерпела восемь поражений и три раза сыграла вничью. На данный момент команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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