Гончаренко дисквалифицирован на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитров

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

Таким образом, наставник «Урала» пропустит игры с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА.

Напомним, Гончаренко получил красную карточку в концовке игры за эмоциональные споры с арбитром Алексеем Амелиным. Из-за поражения в этом матче прервалась беспроигрышная серия «Урала», которая состояла из 16 игр во всех турнирах. Предыдущее поражение «Урал» потерпел в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). Встреча состоялась 17 сентября 2022 года.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 25 очков после 20 матчей.