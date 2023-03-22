«Рома» может назначить Конте, если уйдёт Моуринью

Руководство «Ромы» намерено пригласить Антонио Конте на пост главного тренера, если команду покинет Жозе Моуринью.
Поскольку будущее Моуринью в римском клубе по-прежнему остаётся неопределённым, руководители уже начали поиск альтернативы. Одним из приоритетных вариантов является нынешний наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, который может быть уволен уже в ближайшее время. Считается, что Конте намерен вернуться в итальянскую Серию А. Проблемой для руководителей «Ромы» может стать высокая желаемая зарплата специалиста, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно СМИ, кандидатура Жозе Моуринью в последние месяцы интересна сразу нескольким европейским топ-клубам, в числе которых мадридский «Реал» и «ПСЖ».
Контракт португальца с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года.
- 22 марта 2023
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