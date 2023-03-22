Министры Великобритании выразили согласие на покупку «Манчестер Юнайтед» катарским шейхом

В скором времени «Манчестер Юнайтед» может быть продан катарскому шейху Джассиму бин Хамад Аль Тани, который является основным фаворитом. И, как сообщает издание Politico, некоторые представители правительства Великобритании приветствуют потенциальную сделку.

Высокопоставленный торговый представитель Великобритании сказал журналистам, что Англия должна в обязательном порядке принимать иностранные инвестиции от Ближнего Востока, будь то футбол или «зелёная» энергетика.

Ещё одна ключевая фигура в правительстве Великобритании, министр, который проявляет большой интерес к сделке, сказал, что предложение шейха могло бы быть хорошей инвестицией в страну при условии того, что общество выиграет от этой продажи. Оба чиновника говорили на правах анонимности.

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