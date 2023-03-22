Непомнящий: вины Талалаева в происходящем в «Торпедо» нет. Состав клуба — не уровень РПЛ
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».
«Резко отрицательно отношусь к отставке Талалаева. Он принял состав, который не соответствует уровню РПЛ. Его вины в происходящем нет. Трансферов зимой особо не было, кому играть-то? Уровень московской команды на данный момент уступает всем, кроме «Химок». Думаю, что «Торпедо» пока не обречено на вылет из РПЛ, но всё к этому постепенно идёт. Впереди 10 туров, математические шансы на спасение ещё остаются», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
По итогам 20 встреч «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, занимая 16-е место и имея в активе восемь очков.
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