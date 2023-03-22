«Крылья Советов» огласили заявку на матч со сборной Winline Медиалиги

В пятницу, 24 марта, на «Солидарность Самара Арене» в Самаре пройдёт игра между местными «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги. Противостояние начнётся в 19:00 мск. Хозяева уже огласили заявку игроков, которые примут участие в матче.
Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.
Защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Артур Загородников, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Александр Зуев.
Нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Никита Хлусов, Егор Тоцкий.
Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито.
- 22 марта 2023
-
19:15
-
19:09
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:43
-
16:38
-
16:38
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:47