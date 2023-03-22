«Крылья Советов» огласили заявку на матч со сборной Winline Медиалиги

В пятницу, 24 марта, на «Солидарность Самара Арене» в Самаре пройдёт игра между местными «Крыльями Советов» и сборной Winline Медиалиги. Противостояние начнётся в 19:00 мск. Хозяева уже огласили заявку игроков, которые примут участие в матче.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.

Защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Артур Загородников, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Александр Зуев.

Нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Никита Хлусов, Егор Тоцкий.

Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито.