«Творится полная неразбериха!» Колыванов — о техническом поражении «Пари НН»
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о присуждении «Пари Нижний Новгород» технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».
«Если нарушили закон, то техническое поражение для «Пари НН» — это справедливо. Творится полная неразбериха! Я не знаю, кто там работает и как они готовят документы. Это ведь уже не первый случай», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение нижегородцам по причине участия в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова, который не имел права быть в заявке этой встречи из-за перебора жёлтых карточек.
Новость по теме«Пари НН» присуждено техническое поражение в матче с «Торпедо»
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