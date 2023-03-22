«Творится полная неразбериха!» Колыванов — о техническом поражении «Пари НН»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о присуждении «Пари Нижний Новгород» технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Если нарушили закон, то техническое поражение для «Пари НН» — это справедливо. Творится полная неразбериха! Я не знаю, кто там работает и как они готовят документы. Это ведь уже не первый случай», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение нижегородцам по причине участия в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова, который не имел права быть в заявке этой встречи из-за перебора жёлтых карточек.