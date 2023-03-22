Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» примет решение о будущем Антонио Конте к вечеру среды — SkySports

«Тоттенхэм» примет решение о будущем Антонио Конте к вечеру среды — SkySports
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте близок к увольнению из клуба. Как сообщает SkySports, решение о будущем итальянского наставника может быть принято уже сегодня вечером, 22 марта.

Агент одного из футболистов «шпор» на правах анонимности сообщил, что Конте общается с игроками и персоналом, словно делая всем одолжение. Также о желании тренера уйти в клубе уже многим было ясно, однако после этого он поставил под сомнение профессионализм игроков и их приверженность клубу, чем сильно задел их.

Напомним, скандал в лондонском клубе возник после матча 28-го тура Премьер-лиги, когда «шпоры» упустили победу над «Саутгемптоном» на последних минутах матча (3:3). Во время послематчевого интервью Конте раскритиковал игроков за их желание находиться в зоне комфорта, а также всю систему клуба, которая не заточена под завоевание трофеев.

Новость по теме
Доэрти: надеюсь, что «Тоттенхэм» будет держаться за Конте как можно дольше

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023