«Тоттенхэм» примет решение о будущем Антонио Конте к вечеру среды — SkySports

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте близок к увольнению из клуба. Как сообщает SkySports, решение о будущем итальянского наставника может быть принято уже сегодня вечером, 22 марта.

Агент одного из футболистов «шпор» на правах анонимности сообщил, что Конте общается с игроками и персоналом, словно делая всем одолжение. Также о желании тренера уйти в клубе уже многим было ясно, однако после этого он поставил под сомнение профессионализм игроков и их приверженность клубу, чем сильно задел их.

Напомним, скандал в лондонском клубе возник после матча 28-го тура Премьер-лиги, когда «шпоры» упустили победу над «Саутгемптоном» на последних минутах матча (3:3). Во время послематчевого интервью Конте раскритиковал игроков за их желание находиться в зоне комфорта, а также всю систему клуба, которая не заточена под завоевание трофеев.

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