Ринат Дасаев: отсутствие Джикии, Головина и Миранчука — это не потеря для сборной России

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос, могут ли травмы Георгия Джикии, Игоря Дивеева, Александра Головина и Алексея Миранчука сказаться на игре сборной России в товарищеских встречах с Ираном и Ираком.
«Травмы Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука — это не потеря для сборной России. Мы же проводим товарищеские матчи, какие могут быть потери? Будут наигрываться другие игроки. Важен ли результат в матчах с Ираном и Ираком? Результат всегда важен. Но самое главное – качественная игра», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, товарищеский матч России с Ираном состоится завтра, 23 марта, начало — в 20:00 мск. Игра с Ираком пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- 22 марта 2023
-
19:15
-
19:09
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:10
-
17:05
-
16:54
-
16:54
-
16:43
-
16:38
-
16:38
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:07
-
16:01
-
15:47