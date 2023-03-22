Ринат Дасаев: отсутствие Джикии, Головина и Миранчука — это не потеря для сборной России

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос, могут ли травмы Георгия Джикии, Игоря Дивеева, Александра Головина и Алексея Миранчука сказаться на игре сборной России в товарищеских встречах с Ираном и Ираком.

«Травмы Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука — это не потеря для сборной России. Мы же проводим товарищеские матчи, какие могут быть потери? Будут наигрываться другие игроки. Важен ли результат в матчах с Ираном и Ираком? Результат всегда важен. Но самое главное – качественная игра», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, товарищеский матч России с Ираном состоится завтра, 23 марта, начало — в 20:00 мск. Игра с Ираком пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».