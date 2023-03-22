Бывший тренер сборной России поделился ожиданиями от матчей с Ираном и Ираком

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своих ожиданиях от товарищеских матчей с Ираном и Ираком. Сборной в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).
«Травмированные игроки перед матчами сборной России — это не так страшно. От матчей с Ираном и Ираком не зависит жизнь, но хотелось бы увидеть, что из себя представляет сборная России.
В предстоящих матчах интересно качество игры, а не результат. Победа бывает случайной. Она может порадовать болельщиков, но если за победой не стоит качество, то возникнут вопросы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Для сборной России матч с Ираном станет первым в 2023 году.
Потасовка между фанатами Ирана после матча с США на ЧМ-2022
- 22 марта 2023
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