Александр Тарханов: никто не заметит, что клубы Медиалиги играют в Кубке России

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном участии клубов Медиалиги в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Нормально отношусь к участию клубов Медиалиги в Кубке России. Они начинают играть с первой стадии и встречаются с командами из Второй лиги. Правда, сразу могут вылететь. Их участие никак не сказывается на имидже Кубка. Никто не заметит, что они играют.
У меня нет никакого интереса к клубам Медиалиги. Для специалистов их участие в Кубке России неинтересно. Они же не встречаются со «Спартаком», «Динамо» или «Уралом». Они играют с командами Второй лиги, поэтому здесь нет суперэффекта. Их участие может быть интересно блогерам», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 22 марта 2023
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