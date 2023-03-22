Александр Тарханов: никто не заметит, что клубы Медиалиги играют в Кубке России

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном участии клубов Медиалиги в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Нормально отношусь к участию клубов Медиалиги в Кубке России. Они начинают играть с первой стадии и встречаются с командами из Второй лиги. Правда, сразу могут вылететь. Их участие никак не сказывается на имидже Кубка. Никто не заметит, что они играют.

У меня нет никакого интереса к клубам Медиалиги. Для специалистов их участие в Кубке России неинтересно. Они же не встречаются со «Спартаком», «Динамо» или «Уралом». Они играют с командами Второй лиги, поэтому здесь нет суперэффекта. Их участие может быть интересно блогерам», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.