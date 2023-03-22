Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит из-за травмы около месяца. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.

Дивеев вышел на замену в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», который состоялся 15 марта, впервые с сентября. Тогда он травмировался в игре с «Торпедо» (0:1). Защитник получил повреждение в концовке матча, неудачно приземлившись на газон в борьбе с нападающим чёрно-белых Максимом Турищевым. На 86-й минуте Дивеева заменил нападающий Антон Заболотный.

На четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге располагается «Динамо» (35). ЦСКА (35) занимает пятую строчку.

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