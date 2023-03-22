Карпин: игры с такими соперниками, как Иран — полезные и нужные

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном. Его подопечным в рамках мартовского учебно-тренировочного сбора предстоит провести два матча — с Ираном (23 марта в Тегеране) и Ираком (26 марта в Санкт-Петербурге).

«Посмотрим по состоянию, будем ли кого-то довызывать на игру с Ираком, как закончим игру с Ираном. Не дай бог будут какие-то неожиданности и неприятности с травмами, посмотрим, как себя будут чувствовать ребята. Будем решать по обстановке. Без всякого сомнения, игры с такими соперниками, как Иран — полезные, нужные и необходимые даже.

Я ещё не знаю, кто завтра играть будет. Для себя я определился, кто завтра будет капитаном, но, может, кто-то заболеет, или ещё что-то. Будем надеяться, что этого не произойдёт. Завтра увидите. Конечно, будет приятно сыграть на заполненном стадионе, если придёт много болельщиков», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.