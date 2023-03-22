Евгений Алдонин назвал техническое поражение очень суровым наказанием для «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о присуждении «Пари Нижний Новгород» технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Можно долго рассуждать, заслуженно ли «Пари НН» присудили техническое поражение. Это ошибка людей, ответственных за ситуацию с игроками и их карточками. Халатность одного человека может отразиться на результате клуба. Техпоражение — очень суровое дисциплинарное наказание.

Не факт, что эти три очка помогут спастись «Торпедо» — команда осталась без тренера. Сейчас если только эмоционально кто-то сможет каким-то образом повлиять на команду. Взять тот же «Урал»: в начале чемпионата игра не заладилась, но потом пришёл Гончаренко и наладил ситуацию во время трансферного окна. Сейчас такой возможности нет: получится что-то у нового тренера или нет — большой вопрос. Хотелось бы, чтобы команда воспряла духом, но за счёт кого и чего — непонятно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.