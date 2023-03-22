Дэнни Мёрфи: Конте явно недоработал на те деньги, которые он получает в «Тоттенхэме»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи раскритиковал главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и выразил мнение, что итальянский специалист незаслуженно получает € 12 млн в год.

«Думаю, что сейчас пришло время для Конте. Он явно недоработал на те деньги, которые получает. Они пробрались в топ-4 в прошлом сезоне, но ранее клуб уже оказывался там, так что вряд ли это сверхдостижение.

Они вылетели из Кубка лиги от «Ноттингем Форест», из Кубка Англии от «Шеффилда». Его поведение вызвало хаос, а его футбол, который он прививает, слишком напыщенный, никто не получает удовольствия от его просмотра.

В целом впечатление о команде в этом сезоне не очень хорошее. Не кажется, что клуб находится на подъёме. Я верю, что такие вещи исходят от главного тренера. У большинства клубов на вершине таблицы есть общее ощущение, что они идут вперёд. Но в «Тоттенхэме» всё происходит ровно наоборот.

Уволят ли Конте или подождут до конца сезона? Велика вероятность, что после его ухода атмосфера в команде улучшится», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.

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