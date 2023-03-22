Кристиан Гуркюфф: спортивная страсть в футболе уступила финансам

Опытный французский тренер Кристиан Гуркюфф рассказал о причинах, побудивших его попрощаться с миром футбола. После ухода из «Нанта» в декабре 2020 года 67-летний специалист, успевший поработать с несколькими французскими и зарубежными клубами, а также сборной Алжира, так и не вернулся к активной деятельности. Он решил завершить тренерскую карьеру после нескольких десятилетий практики и объяснил своё решение.
«К сожалению, всегда трудно остановиться, когда у тебя есть страсть… Я теперь смотрю гораздо меньше матчей, но всегда есть отличные игры, отличные голы. Тем не менее футбольное общество изменилось настолько, что это меняет всё. Это меняет восприятие вещей… Есть чрезмерное стремление к получению результата. То, что я испытал в «Лорьяне» в определённое время – теперь я понимаю это – было исключительно.
Какой тренер сейчас может рассчитывать на то, что у него будет больше времени для реализации своих идей? Разве что Гвардиола в «Сити», возможно, потому что у него есть аура. Но понятия времени, существовавшего 20 лет назад, больше нет. Спортивная страсть ещё есть, но она уступает финансовым интересам, присутствующим повсюду. Ладно клубные боссы, но в игроках этого тоже стало больше. Менталитет футболистов сильно изменился за десять лет. Агенты и даже болельщики теперь другие. Они отличаются от тех, что были 20 лет назад. Это бесспорно. Пресса и социальные сети тоже изменили ситуацию. Впрочем, футбол есть футбол. На поле действительно ещё можно повеселиться», – сказал Гуркюфф в интервью RMC.
- 22 марта 2023
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