Сенников: «Пари НН» несправедливо присудили техническое поражение. Но закон есть закон

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал техническое поражение «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:3 по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».
«Была нарушена заявка — играл дисквалифицированный игрок. Это ошибка клуба, потому что они недосмотрели. Теперь нужно перед каждым матчем звонить и узнавать, дисквалифицирован игрок или нет. С другой стороны, «Пари НН» несправедливо присудили техническое поражение — клуб не заслуживал поражения по игре. Но закон есть закон.
Удивительно, что случилась такая ошибка с выходом на поле дисквалифицированного игрока. Буквально накануне был случай с Бариновым в кубковой игре «Локомотива». Данный инцидент должен был заставить людей более тщательно относиться к своей работе. Да, тяжело уследить, но в клубе есть специальные люди, которые должны просматривать такие юридические моменты.
Три очка немножко приблизят «Торпедо» к тому же «Пари НН». Оплошность нижегородцев усложнила ситуацию для клуба. Но тем интереснее будет чемпионат. Мы видим, что ребята из «Торпедо» бьются, сражаются и не сдаются. Правда, им не хватает мастерства. Мне нравится, что у нас такой интересный чемпионат: непонятно, кто вылетит», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 22 марта 2023
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