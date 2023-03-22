«Ничего страшного, злее будем». Глушаков — о техническом поражении «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков прокомментировал техническое поражение клуба со счётом 0:3 по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо».

«Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча. Что тут напишешь… Каждое очко на вес золота. Всё должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Почти сразу после окончания матча появилась информация, что «Пари НН» грозит техническое поражение из-за участия в матче полузащитника Ярослава Михайлова, который должен был пропустить встречу из-за перебора жёлтых карточек. Позже КДК вынес решение о присуждении победы в игре московскому клубу.