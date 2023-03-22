Андрей Соломатин: дай бог, Дивеев вылечится. ЦСКА как-нибудь сыграет месяц без него

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о травме игрока армейцев Игоря Дивеева.

«Дай бог, Игорь Дивеев вылечится. ЦСКА как-нибудь сыграет месяц без него. С чем могут быть связаны травмы? Может, не восстановился. Травма травме — рознь. Повреждения разные, поэтому возможно, что просто стечение обстоятельств», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дивеев пропустит из-за травмы около месяца. По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота. Дивеев вышел на замену в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», который состоялся 15 марта, впервые с сентября. Тогда он травмировался в игре с «Торпедо» (0:1).