В «Бешикташе» потеряли Деле Алли. Игрок не выходит на связь после завершения отпуска

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщил, что не может выйти на связь с полузащитником Деле Алли. По словам турецкого специалиста, англичанину был предоставлен небольшой отпуск, но после его окончания игрок так и не вернулся в расположение «орлов».
«Мы дали Деле Алли разрешение на небольшой перерыв, он ещё не вернулся. Идёт дождь, возможно, поэтому он ещё не смог прилететь обратно. Мы пытаемся выяснить, где он», — приводит слова Гюнеша издание Mirror.
16 марта стало известно, что Алли, который не играет с февраля, был исключён из основного состава турецкого клуба. В этот же день он был замечен в Лондоне вместе с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян и её детьми. Ожидается, что до конца сезона игрок больше не примет участия в матчах за клуб и по окончании сезона его покинет.
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