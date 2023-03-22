Крайний защитник «Вальядолида» заинтересовал «Ювентус»
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Туринский «Ювентус» изучает футбольный рынок, желая укрепить линию защиты. По информации La Gazzetta dello Sport, тренерский штаб «старой синьоры» заинтересован в приобретении 18-летнего крайнего защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеды.
Фреснеда едва не покинул Испанию прошлой зимой, когда к игроку проявляли интерес сразу несколько представителей английской Премьер-лиги, в том числе «Ньюкасл Юнайтед». Спустя всего два месяца после закрытия трансферного окна правый латераль «Вальядолида» по-прежнему пользуется спросом, на этот раз в Италии.
Альтернативой Фреснеде может стать Эмиль Хольм. Шведский защитник «Специи» проводит отличную кампанию и является вторым кандидатом для наставника «Юве» Массимилиано Аллегри.
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