Нигматуллин назвал правильным решение Хайкина вернуться в норвежский «Будё-Глимт»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Никиты Хайкина вернуться в Норвегию спустя два месяца после перехода в «Бристоль Сити».

«С Хайкиным печальная ситуация. Но это жизнь. Не все переходы идут на пользу. Конечно же, он хотел перейти в клуб Премьер-лиги, но в надежде себя проявить довольствовался Чемпионшипом. Не получилось. Понятно, что никто просто так своё место не отдаст. Зачастую не очень понятно, для чего эти переходы делаются клубами — когда в итоге не дают шанса. Время идёт, и вратарь, сидящий на скамейке, теряет свою квалификацию. Никита предпочёл вернуться в хорошее место, где он стал уважаемым вратарём. Решил от добра добра не искать и продолжить выступать. Возможно, получил относительно улучшенные условия. Я думаю, что решение вернуться в «Будё-Глимт» правильное», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На счету Хайкина 121 матч за «Будё-Глимт» во всех турнирах, в 42 из них Никита сыграл «на ноль».