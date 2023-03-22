«Надо всегда бороться до конца». Бушманов — о шансах «Торпедо» остаться в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Пари НН» нарушил регламент — техническое поражение оправдано. Есть ли шанс спастись у «Торпедо»? Шансы есть всегда: у одних больше, у вторых — меньше. Впереди ещё десять туров, поэтому надо всегда бороться до конца», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

В данный момент «Торпедо» занимает последнее место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков по итогам 20 матчей. В следующем туре московский клуб сыграет с «Ростовом», встреча пройдёт 2 апреля.

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