Гладилин: клубы Медиалиги в Кубке России — положительный эксперимент. Надо продолжать

Экс-игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об участии клубов Медиалиги в Кубке России. Несмотря на низкий уровень игры некоторых команд, по мнению ветерана спорта, это решение можно назвать положительным.

«Участие клубов Медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент. Привлекает много медиаструктур, а болельщики активно реагируют на это. По качеству игры, конечно, оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы качество было выше. Как мне кажется, это придёт со временем. Их участие — положительный результат, я не сомневаюсь. Это хорошая тема, надо продолжать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

В нынешнем розыгрыше Кубка принимали участие две команды из Медиалиги — «Амкал» и 2DROTS. Первый добрался до 1/64 финала Пути регионов, где уступил «Звезде» (2:2, 2:4 в серии пенальти). 2DROTS вылетел на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).