Саймон Джордан: Конте сделал достаточно, чтобы «Тоттенхэм» уволил его без компенсации

Футбольный эксперт Саймон Джордан прокомментировал ситуацию главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, который может в скором времени быть уволен из-за своих слов после матча с «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре Премьер-лиги. При этом итальянский специалист может получить большую компенсацию — около € 17 млн.

«Он поджёг всё вокруг себя и теперь не хочет находиться в клубе. Он выплеснул ярость на игроков, владельцев, и определённая часть болельщиков «Тоттенхэма» скажет, что он молодец.

Суть Конте, его отношения и взглядов в том, что он демонстрирует высшие характеристики менеджера, которому платят слишком много денег за это, при том, что он делает слишком мало.

Я думаю, сейчас мы находимся на том этапе, когда он может сказать всё что угодно, лишь бы получить возможность уйти и чтобы ему при этом заплатили. Сегодня они, скорее всего, будут обсуждать, что делать — держаться за этого шумного кретина и отпустить его в конце сезона или избавиться от него сейчас?

Если за кулисами стало ещё хуже и было сказано ещё больше, то им следует уволить его за то, что он нанёс дурную славу клубу, а не спорить о том, достаточно ли он сделал, чтобы получить деньги и покинуть клуб.

Если бы я участвовал в разговоре, то сказал бы, что он сделал достаточно, чтобы его уволили без компенсации. Нет никаких сомнений в том, что выходка в субботу нанесёт ему дурную славу в клубе», — приводит слова Джордана talkSPORT.

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