Мостовой: у Комличенко рост под два метра, он всегда падает в штрафной. Это смешно
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о назначении пенальти в ворота «Химок» в матче с «Ростовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Тогда дончане одержали победу со счётом 2:0.
«Я прокомментировал уже и ранее говорил. Я не Гогниева поддерживаю, а поддерживаю то, что он сказал: «Ну сколько можно уже? Дают пенальти за то, что человек кричит в штрафной площади». После игры сам Комличенко сказал, что это хитрости такие. Человек под два метра падает при любом контакте, ну это смешно!» — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».
На 18-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. На 29-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Жаниу Бикела.
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