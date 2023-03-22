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Фанаты принесли флаги России на тренировку сборной, на стадион пробралась кошка. Фото

Фанаты принесли флаги России на тренировку сборной, на стадион пробралась кошка. Фото
Валерий Карпин
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22 марта в Тегеране на стадионе «Азид» национальная команда России провела тренировку перед товарищеским матчем со сборной Ирана.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящих встреч с Ираном и Ираком.

«Посмотрим по состоянию, будем ли кого-то довызывать на игру с Ираком, как закончим игру с Ираном. Не дай бог будут какие-то неожиданности и неприятности с травмами, посмотрим, как себя будут чувствовать ребята. Будем решать по обстановке. Без всякого сомнения, игры с такими соперниками, как Иран — полезные, нужные и необходимые даже», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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