Фанаты принесли флаги России на тренировку сборной, на стадион пробралась кошка. Фото

22 марта в Тегеране на стадионе «Азид» национальная команда России провела тренировку перед товарищеским матчем со сборной Ирана.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящих встреч с Ираном и Ираком.

«Посмотрим по состоянию, будем ли кого-то довызывать на игру с Ираком, как закончим игру с Ираном. Не дай бог будут какие-то неожиданности и неприятности с травмами, посмотрим, как себя будут чувствовать ребята. Будем решать по обстановке. Без всякого сомнения, игры с такими соперниками, как Иран — полезные, нужные и необходимые даже», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.