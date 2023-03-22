«Он был одним из лучших футболистов мира». Флик — о завершении карьеры Месута Озила

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал новость о том, что бывший футболист национальной команды Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Месут Озил был одним из выдающихся игроков сборной. В свой самый успешный период он был одним из лучших футболистов мира. Он был неотъемлемой частью национальной команды на протяжении десяти лет, самым ярким событием которой стал титул чемпиона мира в 2014 году, в завоевание которого он также внёс решающий вклад.
Мне очень понравилось работать с ним, у него были исключительные навыки, его техника и видение игры были выдающимися. Все мы в сборной желаем ему и его семье всего наилучшего в послекарьерный период», — приводит слова Флика talkSPORT.
Как футболист может загубить карьеру?
- 22 марта 2023
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