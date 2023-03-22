Джеко: многие уходят на пенсию в этом возрасте, но я пока не хочу останавливаться

Форвард миланского «Интера» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выступил на пресс-конференции накануне матча национальной команды с Исландией в рамках квалификации Евро-2024. Отвечая на вопросы журналистов, нападающий, в частности, заверил, что ещё не намерен вешать бутсы на гвоздь.
«Впереди у нас 10 игр: каждое очко будет принципиальным. Хотим начать с победы, но мы должны полностью выложиться. Победа придала бы нам уверенности перед следующими матчами и помогла бы снизить давление. Мы готовы, посмотрим, что будет… Тот факт, что я здесь в 37 лет, показывает, как много для меня значит сборная, многие уходят на пенсию в этом возрасте. В «Интере» я играю каждые три дня без проблем и не хочу сейчас останавливаться. Я был бы рад, если бы сборная добилась отличного результата и поехала на первый в своей истории чемпионат Европы. В прошлом мы не преуспели из-за нескольких факторов. Сейчас квалификация зависит от нас», – цитирует Джеко La Gazzetta dello Sport.
За «Интер» 37-летний Джеко в этом сезоне провёл 38 матчей во всех турнирах.
- 22 марта 2023
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