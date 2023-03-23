Перес сделал Хаби Алонсо фаворитом на должность главного тренера «Реала» — Sport.es

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо со следующего сезона может возглавить один из своих бывших клубов, за который он ранее выступал. Как сообщает Sport.es, на кандидатуре испанца настаивает президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, ставя его выше остальных претендентов из шорт-листа.

Ожидается, что если в ближайшие 20 дней нынешний тренер мадридцев Карло Анчелотти не добьётся успеха в Лиге чемпионов и Кубке Испании, то будет уволен. Кроме Хаби Алонсо, претендентами на должность наставника команды также являются Рауль, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.

До того как Хаби Алонсо возглавил «Байер», клуб находился в зоне вылета Бундеслиги. Сейчас команда находится на восьмом месте турнирной таблицы, а также продолжает участие в Лиге Европы, в рамках четвертьфинала которой сыграет с бельгийским «Юнионом».

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