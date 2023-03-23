В чемпионате Чили вратарь забил гол, претендующий на Книгу рекордов Гиннесса

Аргентинский голкипер чилийского клуба «Кобресаль» Леандро Рекена отметился невероятным голом, отправив мяч в сетку противоположных ворот из своей вратарской площадки. На 77-й минуте игры чемпионата Чили с «Коло-Коло», когда команда Рекены уже вела со счётом 2:0, вратарь бросил мяч перед собой и нанёс мощный удар. Сфера преодолела значительное расстояние по воздуху и, отскочив прямо перед голкипером «Коло-Коло» Брайаном Кортесом, который вышел далеко вперёд, беспрепятственно добралась до цели.

По информации TNT Sports Chile, гол Рекены был забит с расстояния 101 метр, а это значит, что абсолютный рекорд может быть побит. Самой дальней дистанцией, с которой до этого забивали гол в официальных играх, было расстояние в 96,01 метра. В тот раз также отличился голкипер, Том Кинг из «Ньюпорта» сделал это в 2021 году.

После матча Рекена подтвердил, что клуб действительно отправит заявку на рекорд Гиннесса.