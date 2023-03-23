Иран — Россия: во сколько начнётся товарищеский матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч сборной России с Ираном, который пройдёт в Тегеране на стадионе «Азади». Стартовый свисток главного арбитра Ильгиза Танташева прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Для российской национальной команды матч с Ираном станет первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Киргизией (2:1).
Сборная Ирана провела свои последние игры в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре, который состоялся в ноябре-декабре 2022 года. В трёх матчах команда набрала только три очка, в результате чего заняла третье место в группе В, уступив первые две строчки Англии и США, но опередив Уэльс.
- 23 марта 2023
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