Генеральный директор «Пари НН»: мы не согласны с техническим поражением в игре с «Торпедо»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о присуждении команде технического поражения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».
«В первую очередь мы приносим извинения нашим болельщикам за возникшую ситуацию. Мы не снимаем с себя ответственности за произошедшее. И сделаем всё, чтобы подобное не повторилось. Но, учитывая фактические обстоятельства данного дела, мы не согласны с вынесенным решением.
Рассматриваем возможность подать жалобу в Апелляционный комитет РФС. Мы убеждены, что спортивный результат команды должны добывать только на футбольном поле», — цитирует Измайлова пресс-служба клуба.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение нижегородцам по причине участия в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.
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