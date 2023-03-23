Врсалько завершил карьеру игрока в 31 год

Бывший игрок сборной Хорватии Шиме Врсалько завершил карьеру футболиста, несмотря на то что ему всего 31 год. Об этом сообщил в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Врсалько был частью поколения хорватской сборной, которое завоевало серебро на чемпионате мира в России почти пять лет назад, но после этого в карьере правого защитника начался неудержимый спад. Ещё перед ЧМ-2018 у него возникли проблемы с коленом, которые так и не позволили Врсалько заиграть в полную силу.

После чемпионата мира уроженец Риеки перешёл из мадридского «Атлетико» в «Интер», вернулся обратно всего через год и пробыл в Мадриде до лета прошлого года. Наставник «матрасников» Диего Симеоне не видел места на поле для Врсалько, и, не получив предложений о новом контракте, хорват накануне текущего сезона перебрался в «Олимпиакос».

Пребывание в Греции превратилось в кошмар для защитника из-за давней травмы, спустя всего полгода он расторг контракт, отыграв чуть менее 200 минут в общей сложности. Осознав, что вернуться на прежний уровень он не сможет, Врсалько решил завершить карьеру игрока и, судя по всему, займётся управленческой работой.