Иванов — о дисквалификации Гончаренко: отлучать главного тренера от команды — неправильно

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера «шмелей» Виктора Гончаренко на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», — приводит слова Иванова телеграм-канал клуба.

Напомним, Гончаренко получил красную карточку в концовке игры за эмоциональные споры с арбитром Алексеем Амелиным. Из-за поражения в этом матче прервалась беспроигрышная серия «Урала», которая состояла из 16 игр во всех турнирах.