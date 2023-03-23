Иванов — о дисквалификации Гончаренко: отлучать главного тренера от команды — неправильно

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера «шмелей» Виктора Гончаренко на три матча за ненормативную лексику в адрес арбитра в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).
«Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно», — приводит слова Иванова телеграм-канал клуба.
Напомним, Гончаренко получил красную карточку в концовке игры за эмоциональные споры с арбитром Алексеем Амелиным. Из-за поражения в этом матче прервалась беспроигрышная серия «Урала», которая состояла из 16 игр во всех турнирах.
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