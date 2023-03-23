Победа в матче с «Пари НН» стала для «Торпедо» первой в РПЛ с сентября 2022 года

Московское «Торпедо» одержало первую победу в Российской Премьер-лиге с сентября 2022 года, когда столичный клуб оказался сильнее московского ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.

Последнюю победу в официальных матчах до игры с «Пари Нижний Новгород» футболисты «Торпедо» отпраздновали также над московским ЦСКА в ФОНБЕТ Кубке России (1:0) 19 октября 2022 года.

Напомним, 22 марта стало известно, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение «Пари Нижний Новгород» по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (1:1).

Причина такого решения — участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова, который не имел права быть в заявке этой встречи из-за перебора жёлтых карточек.