Генеральный директор «Рубина»: кроме выхода в РПЛ напрямую, другой задачи быть не может

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов рассказал о задачах «Рубина» на ближайшие годы.

«Марат Адипович (Сафиуллин — Прим. „Чемпионата“) уже озвучивал цель. Поэтому, кроме выхода напрямую, другой задачи быть не может. А что касается мест, то первое всегда лучше второго. Но если даже будет выход со второго места, то трагедии в этом не будет. Все мы следим за Первой лигой, и простых игр там нет. Недавно я смотрел матч, в котором «Краснодар-2» разгромно уступил «Балтике». Но, даже судя по ней, все могло сложиться совсем по-другому в этой игре.

Каковы долгосрочные планы «Рубина» в РПЛ? Какие задачи и в какие сроки стоят перед клубом? Здесь, на самом деле, целый комплекс задач. Глобально у «Рубина» задача одна – вернуть себе утраченные позиции в группе лидеров российского футбола. Понятно, что это очень сложно, но мы будем стараться. Сюда входит и работа с болельщиками, и работа с инфраструктурой. Все в комплексе", — цитирует Айбатова «Татар-Информ».