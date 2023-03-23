Уткин — об увольнении Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон
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Известный комментатор Василий Уткин высказался прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».
«Талалаева уволили из Торпедо. По соглашению сторон.
До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу — по соглашению сторон.
Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично.
Например: «Торпедо» подало протест на матч с «Пари НН» и получило техническое поражение. По соглашению сторон.
У «Торпедо» нет тренера — по соглашению сторон. «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон", — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
По итогам 20 встреч «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, занимая 16-е место и имея в активе 10 очков.
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