Турецкий журналист: три месяца назад тут не знали о Захаряне. Он не считается звездой

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал о восприятии полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в Турции, а также о попытках его купить со стороны «Галатасарая».

«Ещё три месяца назад турки ничего о нём не знали. Захарян пока у нас не считается звездой, но мы верим, что он может стать ею в будущем. Согласно анализу турецких СМИ, Арсен достаточно разносторонний и техничный игрок

Это правда, «Галатасарай» пытался купить Захаряна. Но, по словам близких к клубу журналистов, его отец не захотел, чтобы сын ехал в Турцию, опасаясь реакции армянской общественности. Так ли это на самом деле, мы наверняка не знаем. Сейчас в «Галатасарае» нет альтернативы Сержиу Оливейре (португальский центральный полузащитник. — Прим. «Чемпионата»). Вот почему им нужен был игрок его навыков. Другими словами, футболист, способный сыграть и в защите, и в нападении, и в полузащите», — сообщил Будка с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.